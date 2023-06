Selfies, bloemen en handkusjes van ‘The Boss’: Leen en dochter Julie “sprakeloos” na optreden van Bruce Springsteen

Leen De Wachter (44) en haar dochter Julie Broeckx (19) verkeerden maandag in de zevende rockhemel. Om onverklaarbare reden koos Bruce Springsteen de moeder en dochter uit Oelegem als fans die hij op TW Classic heel veel exclusieve aandacht schonk. Julie kreeg zijn bloemen en van mama Leen nam hij het geborduurde kussen mee naar huis. The Boss nam ook selfies met de twee. “Dat doet hij normaal nooit, zeiden de Amerikanen ons.”

Leen De Wachter is een echte Springsteenfan. Zelfs in die mate dat haar man er soms horendol van wordt. Haar dochter Julie groeide met de muziek op en is nu zelf fan. Toch hadden geen van beiden ooit al een concert van hun idool live meegemaakt. Er kan dus geen sprake van herkenning zijn geweest als verklaring voor de magie die zich zondagavond tijdens TW Classic voltrok. Toen hij na I’ll see you in my dreams vertrok, zocht hij zelfs oogcontact en gooide moeder en dochter nog handkusjes toe. (Lees verder onder de foto)

Bruce Springsteen met Leen De Wachter. Haar dochter Julie kreeg zelfs zijn bloemen. — © rr

“Ik was zondagochtend na een hele week stress al om halfvijf wakker geworden”, vertelt Leen. “Het was de bedoeling tegen halfacht op Werchter te staan. ’s Morgens, ja, ook al gingen de poorten pas om halfvier open. We hadden gehoord dat het daags tevoren een verkeerschaos was geweest. Ik wilde niks missen, maar mijn dochter verklaarde me wel wat gek toen ik haar om halfvijf kwam wekken met de mededeling dat we ons overslapen hadden.” (Lees verder onder de foto)

Julie (19) met Bruce Springsteen. — © rr

Leen en Julie werden ’s morgens afgezet. “Er stond toen acht man. Om halfvier bij het openen van de deur liepen we voor ons leven om een plek op de eerste rij voor het podium te bemachtigen. Je merkt dan pas wat voor een afstand dat dat is. We stonden daar tussen Amerikanen die Bruce tijdens al zijn tournees volgen. Hoewel het wildvreemden zijn, schept een gemeenschappelijk idool een hechte band.” (Lees verder onder de foto)

En weg was The Boss met het kussen dat Leen speciaal liet maken. — © rr

Leen had een speciaal geborduurd petje gemaakt en een sweater laten bedrukken met vooraan zijn naam en achteraan The Boss. “Op één of andere manier werd hij altijd naar de linkerkant van het podium gezogen, waar wij stonden. Kwam het door dat petje of die trui, of zag hij die grote emoties bij mij? Aan het podium was er zo’n brug waarlangs hij naar beneden kwam. Hij heeft mij en Julie een paar keer vastgepakt en selfies genomen, iets wat hij normaal nooit doet, zeiden die Amerikanen. Die beelden waren op de wei op het groot scherm te zien. Van veel mensen kreeg ik nadien de reactie dat ze zelf meegenoten hadden door die pure emoties.”

Kussen opgeraapt

Leen gooide het geborduurd kussen naar het podium. “Maar die security sprong naar alles wat werd gegooid. Bruce Springsteen zag het gebeuren en kwam zelf af om het kussen op te rapen en onder zijn arm mee te nemen. Echt, wij wisten niet waar we het hadden! Hij heeft ons zo veel aandacht geschonken. Julie kreeg zelfs zijn bloemen. Wij kunnen nog steeds niet geloven wat er gisteren is gebeurd. En dan dat oogcontact dat hij zocht en die kusjes in onze richting na I’ll see you in my dreams.” (Lees verder onder de foto)

Het kussen dat hopelijk nu in de reiskoffer van Bruce Springsteen zit. — © rr

Sindsdien krijgt Leen langs alle kanten video’s doorgestuurd van mensen die het gebeuren filmden, onder meer via de Belgische Bruce Springsteen fansite. “We hebben nog een uur gestapt na het optreden, omdat ze ons ergens kwamen oppikken. Onderweg werden wij overal aangesproken door mensen die ons herkenden van de beelden op het groot scherm: ‘Waren jullie dat? Amai, krijgen jullie jullie mondhoeken nog naar beneden?’ En het leukste is: die andere fans gunden het ons echt. Iedereen zegt dat het zo uniek is wat we hebben meegemaakt, want dat selfies niet van zijn gewoonte zijn. Het voelt ook zo.” (Lees verder onder de foto)

Julie en Leen met de rozen van The Boss. — © rr

Bruce Springsteen zou nu nog bij zijn dochter Jessica (31) in het Brusselse verblijven. Als springruiter heeft de vrouw een vaste stek in ons land. Leen: “Stel je voor dat we hem nog eens zouden kunnen zien! Wij zitten hier thuis in Oelegem nog altijd sprakeloos naar de bloemen van Bruce te kijken.”