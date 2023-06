Talent of hard werken: waarmee geraak je het verst?

Bloed, zweet, tranen en succes

Wie succesvol is, legt maar al te graag de nadruk op het harde werk dat hij of zij geleverd heeft om zo succesvol te zijn. Bescheiden als we zijn, verklaren we ons verdiende succes dus liever door noeste arbeid en hard werken dan door een uniek, aangeboren talent.

Toch blijkt uit een psychologisch onderzoek van Chia-Jung Tsay, een universitair hoofddocent aan de University College London School of Management, dat mensen onbewust wel degelijk meer respect hebben voor talentvolle mensen dan voor harde werkers.

De reden hiervoor zou de natuurlijkheidsbias zijn, een vooringenomenheid waarbij onze hersenen onbewust een voorkeur hebben voor een natuurlijk talent of een aangeboren genialiteit. Maar waarmee geraak je het verst? Is talent alleen voldoende of moet je vooral hard werken?

From zero to hero

Met weinig of geen talent zul je maar moeizaam succes kunnen behalen, hoe hard je ook werkt. En wie veel talent heeft maar niet bereid is om de nodige tijd te investeren in het behalen van zijn succesverhaal, komt meestal van een kale reis terug. Toch is er geen ideale verhouding tussen talent en werklust.

Wat vooral belangrijk is, is de evenwichtige synergie tussen die twee. Probeer dus eerst je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door training, opleidingen of ervaring. Dit is alvast een eerste goede stap in de richting.

Hard werken betekent trouwens voor iedereen iets anders. Wat opvalt: maar weinigen worden spontaan wild enthousiast van het concept “hard werken”. Onthoud vooral dat “hard werken” veel meer betekent dan “veel uren werken”.

Wie succesvol wil zijn, moet bereid zijn om de nodige tijd te investeren in het updaten en onderhouden van zijn vaardigheden, kennis en business. Een gezonde ambitie en de nodige inzet zijn in dit geval uiteraard een vanzelfsprekendheid.

Twee bijkomende belangrijke eigenschappen

Talent en werklust mogen dan wel twee belangrijke factoren zijn, het zijn niet de enige. Met de juiste positieve mindset zit je alvast op de juiste weg.

Weet dat elke carrière ups en downs heeft: discipline, doorzettingsvermogen, een flexibele houding en wat relativeringsvermogen wanneer het minder gaat, zijn belangrijke eigenschappen die je ook nodig zult hebben om de rit naar het succes uit te rijden. Blijf positief en bekijk elke mogelijke fout als een kans om iets bij te leren en zo nog beter te worden.

Vergeet ook niet tijd te investeren in je netwerk: zij kunnen je helpen om nog beter te worden én je kunt er gelijkgestemde zielen ontmoeten die net als jij op zoek zijn naar professioneel succes. Een goed netwerk is trouwens ook ideaal als klankbord bij vragen of bedenkingen die betrekking hebben op je carrièreplan.

Kom je uit een sociale of culturele omgeving waarin succes en carrière niet zo vanzelfsprekend zijn, dan kan het voor jou in bepaalde gevallen wat moeilijker zijn om kansen te (durven) grijpen. Laat je vooral niet afschrikken door je achtergrond of verleden maar probeer in jezelf te geloven, alle mogelijke kansen te detecteren én met beide handen te grijpen.

Bron: Jobat.be