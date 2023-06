Golfforum schenkt 2.000 euro aan centrum voor mensen met brandwonden en littekens

“De golfclub uit Lummen had een benefietwedstrijd georganiseerd, met dit mooie bedrag als resultaat”, zegt orthopedisch instrumentenmaker Kristof Maes van de vzw Oscare. “Wij zijn een Antwerps onderzoeks- en nazorgcentrum voor mensen met brandwonden en littekens. Ons team bestaat uit 20 mensen. We zijn uniek in België, we zijn laagdrempelig en hebben alles onder één dak. In een huiselijke omgeving kunnen lotgenoten hun verhalen met elkaar delen.”

“Onze psychologen werken gratis en al onze artsen werken aan het laagste tarief”, gaat Maes verder. “Volwassenen of kinderen die verbrand raakten, moeten vaak een lang traject afleggen. Ik maak bij ons bedrijfje onder andere kunstvingers en siliconenmaskers die 16 uur per dag moeten gedragen worden, maar ook drukpakken die dag en nacht gedragen moeten worden. Dankzij dit mooie initiatief kunnen we mensen met brandwonden helpen.” (klu)