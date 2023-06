Lummense Gezinsbond viert 100ste verjaardag

Lummen

In 1928 werd de Bond van Grote en Jonge Gezinnen in Lummen gesticht door onder andere Jozef Vandenhoudt en Henri Vanderlinden. Intussen bestaat de organisatie dus 100 jaar. “De Gezinsbond is de grootste gezinsvereniging van het land”, vertelt huidig voorzitter Fons Nijs. “We organiseren hier onder meer knuffelturnen voor kinderen, fietsweekends, uitstapjes zoals naar de musical Red Star Line, er is een tweedehandsbeurs voor babyspullen, kinderkleding en speelgoed, een spokentocht en een ontbijt met de Sint.”

Om hun 100-jarig bestaan te vieren, nodigde de gemeente de bestuursleden uit voor een huldiging met receptie in het administratief centrum. “In de afgelopen eeuw heeft de Gezinsbond een ongelooflijke impact gehad op talloze gezinnen”, zegt schepen Dirk Snyers. “Van het bieden van ondersteuning bij de opvoeding van kinderen tot het opkomen voor de rechten en belangen van gezinnen. We moeten ons blijven inzetten voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Zij zijn de toekomst en het is onze verantwoordelijkheid om hen de beste start in het leven te geven.” (klu)