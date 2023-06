Sacramentsprocessie trekt door de straten van Genoels

Op ‘sacramentszondag’ 11 juni trok er op heel wat plaatsen een processie uit. Ook in Genoelselderen was dat het geval. Al zingend en biddend trokken heel wat bewoners door het dorp.

De weergoden waren de inwoners zeer gunstig gezind. Om 10 uur vertrok de processie naar onder in het dorp. De eerste zegening met het heilig sacrament vond plaats op de Melkerij. Daarna ging het al biddend en zingend verder richting het wijnkasteel, waar de familie van Rennes voor de deur een rustaltaar gebouwd had. Tot slot ging de processie verder naar de Banneuxkapel om daarna te eindigen in de kerk.

Pastoor Tollenaers bedankte iedereen voor het mee bidden en zingen in de processie. "Wij hebben het volgehouden ondanks de zeer hoge temperaturen", lachte hij. "Maar samen kunnen we veel meer aan dan alleen. In het leven gaat het ook niet altijd even makkelijk. Maar door vol te houden, bereiken we ons doel." Tijdens iedere zegening bedankte Tollenaers de bouwers van de rustaltaren en sprak hij de wens uit dat deze traditie nog lang zou blijven bestaan.

In de namiddag was er in de zaal een gezellig kermisterras met bierpong, nageltje klop, de officiële opening van de petanquebaan en een optreden van Bjorn C. Het bestuur van de zaal heeft er mee voor gezorgd dat de kermissfeer in Genoels blijft bestaan.