PXL-studenten ontspannen tijdens examens met gratis ijsjes én studieadvies van charmezanger Joe Hardy

Hogeschool PXL brengt haar studenten tijdens de examenperiode wat extra verkoeling door gratis vers fruit en ijsjes uit te delen. Daarnaast kunnen de studenten ook even uit de bol gaan tijdens een stille disco of kunnen ze online studieadvies vragen aan... charmezanger Joe Hardy.

Naast de barbecue konden de PXL-studenten de afgelopen week ook geniet van vers fruit zoals appels, bananen en peren. Afgelopen donderdag waren er ’s middags ook ijsjes voorzien op alle campussen om wat te verkoelen. “Iedere dag voorzien we het fruit”, zegt initiatiefneemster Judit Dubois. “Die extra vitamines zijn belangrijk tijdens de examenperiode.”

“Drie weken lang voorzien we ook een silent disco op campus Elfde Linie in Hasselt”, gaat Judit verder. “De studenten krijgen er een koptelefoon en kunnen kiezen uit drie muziekkanalen. Zo kunnen ze even losgaan zonder de andere studenten te storen. Ook kunnen ze online ludiek studieadvies vragen aan Joe Hardy. Tot slot deelt de hogeschool al jaren studeermateriaal uit. Het gaat om notitieblokken, oordoppen, stressballen en markeerstiften. Vooral de stiften zijn heel gegeerd bij de blokkende studenten op onze campussen.”