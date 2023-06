Vorig jaar nog nummer 2 van de wereld, nu stopt Anett Kontaveit (27) met tennissen: “Het is onmogelijk om verder te doen”

Op 6 juni 2022 was Kontaveit de één na beste tennisster van de wereld. Niet dat ze grandslamtoernooien won, maar de Estse was gewoon constant goed doorheen het jaar. Vooral eind 2021 piekte ze met toernooizeges in Ostrava (zonder setverlies), Moskou en Cluj. En ze haalde de finale op de WTA Finals. Nieuwe finales in Sint-Petersburg en Wuhan schoof ze door naar nummer vier van de wereld, daarna ondanks een nederlaag in de eerste ronde van Roland Garros, naar nummer twee.

Dit seizoen kon ze nooit meer die topprestaties herhalen. Ze ging er op de Australian Open in de tweede ronde uit en vorige maand op Roland Garros in de eerste ronde. Tussendoor speelde ze enkel in Abu Dhabi (tweede ronde), Madrid (eerste ronde) en Rome (tweede ronde). Ze wil wel nog deelnemen aan Wimbledon (3-16 juli).

“Vandaag maak ik het einde van mijn carrière bekend”, legde ze uit. “Na verschillende doktersbezoeken is mij verteld dat een deel van mijn onderrug niet goed functioneert. Daardoor is het onmogelijk om een volledig trainingsprogramma te volgen en topsport te bedrijven.”