Pakistaanse zakenman en Britse avonturier onder vermisten: dit weten we al over de verdwenen duikboot

De tijd dringt. De duikboot die zondag vermist raakte bij een expeditie naar het wrak van de Titanic is nog steeds niet teruggevonden. De families van de vijf inzittenden vrezen voor hun leven. Dit weten we al.

Wat is er gebeurd?

Zondagochtend (lokale tijd) verdween een duikboot van het bedrijf OceanGate plotseling van de radar. Het gaat om een Titan-duikboot waarmee toeristische trips worden georganiseerd richting het wrak van de Titanic. Het beroemde scheepswrak ligt op een diepte van 3,8 kilometer in de Atlantische Oceaan, op goed 600 kilometer van de kust van het Canadese Newfoundland. De expeditie duurt in totaal acht dagen en kost 250.000 dollar.

De duikboot werd zondag door een begeleidend schip afgezet op de plaats waar het zijn duik zou inzetten, maar een uur en 45 minuten nadat de onderzeeër de tocht naar beneden had ingezet, verloor het alle contact met de bovenwereld. Sindsdien is er geen spoor meer van de duikboot.

Wie zat er aan boord?

Aan boord zitten normaal gezien vijf inzittenden: de bestuurder, een expert en drie passagiers. Het zou in dit geval gaan om de Brit Hamish Harding, een bekende avonturier en miljonair, de Fransman Paul-Henry Nargeolet, de vermoedelijke bestuurder van de boot, de Amerikaan Stockton Rush, CEO en oprichter van OceanGate, de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood en zijn 19-jarige zoon Suleman Dawood.

De Britse miljonair Hamish Harding is één van de passagiers. — © AFP

Over de aanwezigheid van Rush en Nargeolet bestaat nog geen zekerheid. Dat Harding en vader en zoon Dawood aan boord zaten, werd wel al bevestigd door hun families. De Britse Harding (59) postte enkele dagen geleden op Facebook nog een bericht over hoe opgewonden hij was over de expeditie. Hij voegde eraan toe dat deze reis waarschijnlijk de enige kans dit jaar was om het wrak te bezoeken. Zijn stiefzoon heeft ondertussen op sociale media gevraagd om voor hem te bidden.

Ook de familie van de Pakistaanse vader Shahzada Dawood (49) en zijn zoon Suleman Dawood (19) vraagt om te bidden voor een goede afloop. “We zijn erg dankbaar voor de bezorgdheid van onze collega’s en vrienden en willen iedereen vragen om te bidden voor hun veiligheid en tegelijkertijd de familie privacy te gunnen”, schrijven ze in een statement. Shahzada Dawood is een rijke zakenman die naar verluidt in Groot-Brittanië woont. Hij is onder meer vice-voorzitter van het familiebedrijf Dawood Group.

Shahzada Dawood (49) — © Engro Corporation

Hoe verloopt de zoektocht?

De zoektocht naar de vermiste duikboot kwam zondag op gang. De Amerikaanse kustwacht, het Canadese leger en het bedrijf OceanGate proberen met verenigde krachten de Titan-onderzeeër te lokaliseren. Daarbij worden alle mogelijke middelen ingezet - van sonarboeien over vliegtuigen tot privéschepen - , maar de zoektocht wordt bemoeilijkt door de omstandigheden. De oceaan woedt momenteel hevig en er zou heel wat mist hangen boven het wateroppervlak.

Het is voorlopig onduidelijk of de duikboot zich nog onder water bevindt of reeds ergens is bovengekomen, maar geen contact kan leggen. Naar verluidt hadden de passagiers bij het begin van de duik 96 uur zuurstof aan boord. De tijd dringt.