Na heupoperatie vorig jaar moet Leah Thys binnenkort weer onder het mes: “Het kon zo niet verder”

Vorig jaar kreeg ze een nieuwe heup, binnenkort moet Leah Thys (78) opnieuw onder het mes. De actrice, bekend als Marianne uit ‘Thuis’, wordt geopereerd aan haar ogen. Dat vertelt ze in Dag allemaal.

“Mijn ogen gingen de voorbije jaren alsmaar meer achteruit”, klinkt het. Daarom heb ik in samenspraak met mijn oogarts beslist om twee nieuwe lenzen te laten inplanten. Deze week een, en volgende week de andere. Of ik bang ben? Nee, maar wel een beetje zenuwachtig. Dit soort ingrepen is tegenwoordig routine, maar het blijft wel een operatie en dus kan er altijd iets mislopen.”

Omdat de ingreep nog voor de jaarlijkse zomerstop van Thuis moet gebeuren, moest Lea nog een hoop scènes voor de soap op voorhand inblikken. Na de operatie moet ze vier weken rusten, maar ze heeft alvast iets om naar uit te kijken: binnenkort mag ze haar leesbril thuislaten. “Volgens de dokter zal ik die niet meer nodig hebben. Hoogstens om heel kleine lettertjes te lezen.”