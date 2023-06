Onze boekentips: daar is de zomer, daar is de nieuwe Karin Slaughter

Antwerp Empire Palace

Patrick Conrad

Een jarentachtigdecor, excentrieke personages en een moord op een diamantair. Dat zijn de ingrediënten van de jongste roman noir van de Vlaamse auteur Patrick Conrad. Intelligent, vlot, meeslepend en met een vleugje ironische humor geschreven.

Uitgeverij Vrijdag, 248 blz., 24,50 euro

Antonia

Paolo Cognetti

De auteur van De acht bergen brengt in dit boek een ode aan de vergeten Italiaanse dichteres Antonia Pozzi. Hij construeert haar leven door middel van dagboekaantekeningen, brieven en foto’s die hij aan elkaar rijgt met zijn eigen woorden. Pozzi stapte in 1938 uit het leven, amper 26 jaar oud.

Uitgeverij De Bezige Bij, 235 blz., 24,99 euro

De god met de maretak. Kelten en de Lage Landen

Herman Clerinx

Wie waren de Kelten, waar leefden ze en wat waren hun taal en cultuur? De Hasseltse auteur Herman Clerinx scheidt feit van fictie en vertelt de geschiedenis van de Kelten van het prille ontstaan tot ver voorbij de Romeinse tijd.

Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, 334 blz., 29,99 euro

Na die nacht

Karin Slaughter

Naar goede gewoonte net op tijd om je vakantie wat spannender te maken. Sara Linton is succesvol als arts en gelukkig in haar relatie met Will Trent. Maar tijdens een nacht op spoed wordt Linton geconfronteerd met een patiënte die verwondingen vertoont die haar terug flitsen naar de traumatische gebeurtenissen van vijftien jaar geleden.

HarperCollins, 416 blz., 24,99 euro

Hypericon

Manuele Fior

Bedwelmende vertelling over de briljante egyptologie-studente Teresa die in Berlijn de kans krijgt mee te werken aan een Toetanchamon-tentoonstelling. Haar bijbel is het dagboek van Howard Carter, de man die het graf van Toetanchamon in de Vallei der Koningen ontdekte. Afwisselend krijgen we zinderende fragmenten uit dat dagboek en stukjes leven in het Berlijn van de jaren negentig. Daar begint Teresa een relatie met losbol Ruben. Mysterieus en magnifiek, deze Hypericon.

Standaard Uitgeverij, 144 blz., 27,99 euro