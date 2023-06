Cristiano Ronaldo staat voor 200ste interland bij Portugal van Roberto Martinez: “Zal nationale selectie nooit de rug toekeren”

Cristiano Ronaldo speelt dinsdag zijn 200e interland voor Portugal, een EK-kwalificatiewedstrijd op verplaatsing bij IJsland. De 38-jarige spits is niet van plan het daar bij te laten. “Nooit zal ik de nationale selectie de rug toedraaien”, vertelde hij maandag in Reykjavik.

“Als ik niet meer voor Portugal speel, zal het zijn omdat ik niet meer geselecteerd ben. Vrijwillig ga ik geen afscheid nemen. De kleuren van mijn land verdedigen, is immers altijd een droom geweest. Tweehonderd interlands spelen, is niet iedereen gegeven. Het toont aan hoe groot de liefde voor mijn land en de Seleçao is.”

In maart werd Ronaldo met zijn 197e interland, tegen Liechtenstein, al de voetballer met de meeste caps achter zijn naam. Bader Al-Mutawa uit Koeweit is sindsdien recordhouder af. Met 122 doelpunten is Ronaldo ook de speler die het vaakst scoorde voor zijn land. “Het zou mooi zijn als ik er in mijn 200e interland weer een maak. Ik jaag geen records na, de records jagen op mij. Het motiveert me wel om op het hoogste niveau te blijven acteren. Nooit had ik durven dromen dat ik dit allemaal ging verwezenlijken.”

© EPA-EFE

Sinds Roberto Martinez aan het roer kwam te staan bij Portugal, speelde Ronaldo tot nu alle kwalificatiewedstrijden. Hij bedankte de voormalige bondscoach door zowel tegen Liechtenstein (4-0) als tegen Luxemburg (6-0) twee keer te scoren. Tegen Bosnië (3-0) deed hij de netten ook trillen, maar werd zijn doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.

Martinez bevestigde alvast dat zijn sterspeler, die in januari bij het Saoedische Al-Nassr aan de slag ging, ook tegen IJsland aan de aftrap zal staan. “Het wordt een viering”, zei de Spanjaard. “Een speler met 200 caps, dat is uniek. Portugal kan terecht trots op hem zijn.”