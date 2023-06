Elton John plant ‘gloednieuwe show’ voor Glastonbury: “Ik begin met een nummer dat ik al tien jaar niet meer gespeeld heb”

Sinds de start van zijn afscheidstournee in 2018 heeft Sir Elton bitter weinig aan de show veranderd, behalve hier en daar eens een songwissel. Maar van zijn laatste show in Groot-Brittannië wil hij iets speciaals maken.“Ik ga beginnen met een nummer dat ik al tien jaar niet meer gespeeld heb”, klinkt het. “De setlist ligt vast, de repetitiedata voor de gasten liggen vast, dus we kunnen enkel nog hopen op mooi weer.”

Vorig jaar trok de zanger al alle schuiven open voor zijn laatste optredens in Amerika. Daarin bracht hij hits als Cold heart en Don’t go breaking my heart met Dua Lipa en Kiki Dee aan zijn zijde. Wie hij op het podium van Glastonbury heeft uitgenodigd, houdt hij nog geheim. Maar John kijkt er alvast naar uit om - voor het eerst en laatst in zijn carrière - op het festival te spelen. “Ik had me geen perfecter einde kunnen inbeelden.”