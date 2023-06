Thibaut Courtois krijgt steun van ex-keeperstrainer Rode Duivels: “De bondscoach zet zichzelf voor schut”

De Rode Duivels staan dinsdagavond voor hun seizoensafsluiter tegen Estland. De aanloop naar het duel wordt volledig gedomineerd vanwege de plotse afzegging van Courtois. Nadat de spelers zondag een vrije dag hadden gekregen meldde hij zich zondagavond niet opnieuw aan in het spelershotel in Tubeke. Maandagvoormiddag, nadat het nieuws was uitgelekt, bevestigde de Belgische bond vervolgens dat de doelman niet zou meetrainen en dus ook niet zou afreizen naar Estland, waar Matz Sels in doel zal staan.

Tedesco gaf maandagavond tekst en uitleg bij de gebeurtenissen. Aan de basis van de plotse afzegging lag een dispuut omtrent de aanvoerdersband. Vanwege de afwezigheid van Kevin De Bruyne ging die zaterdagavond tegen Oostenrijk naar Romelu Lukaku en dat zou Courtois als een gebrek aan respect ervaren hebben. De bondscoach betreurde de beslissing van zijn doelman en probeerde hem nog te overhalen, maar Courtois kwam er niet meer op terug. Meer nog, de doelman reageerde achteraf scherp met een mededeling, waarin hij de uitspraken van Tedesco tegensprak. De volledige vertrouwensbreuk is daarmee een feit.

© Getty Images

“Knieprobleem is geen leugen”

Erwin Lemmens, jarenlang de vaste keeperstrainer bij de nationale ploeg en daardoor een goeie vriend van de Limburger, zet Courtois uit de wind. “Ik denk niet dat het volledig om die kapiteinsband draait”, klinkt het bij Radio 1. “Dat is het verhaal dat Tedesco gecreëerd heeft. Bovendien heeft hij intern besproken zaken naar buiten gebracht en daarbij maakt de bondscoach een grote fout. Hij zet zichzelf eigenlijk een beetje voor schut daarmee. Wat besproken is, moet intern blijven. Nu gaan andere spelers bang zijn om nog iets met hem te bespreken en dus heeft hij een enorm risico genomen.”

Hoe moet het nu verder? “Het zal niet makkelijk zijn om dit te zalven”, stelt Lemmens. “Maar het zijn grote mensen en dus moeten ze eens gaan samenzitten en alles op tafel gooien. Iedereen hoopt natuurlijk dat Thibaut Rode Duivel blijft. Of hij koppig is? Thibaut is vastberaden in alles wat hij doet en hij is rechtlijnig. Keepers zijn een speciaal ras, dat weet iedereen, en we hebben het hier dan nog over de beste ter wereld. Hij voelt zich, opnieuw, een beetje naar achter geduwd en dat terwijl hij de voorbije jaren al zo veel gebracht heeft voor de nationale ploeg en tussendoor alles gewonnen heeft met zijn clubs. Dan is er qua waardering een beetje een probleem.”

En die knie, hoe zit het daar nu mee? “Dat is echt geen leugen. Thibaut heeft daar eigenlijk al een goeie twee jaar last van, maar krijgt nooit de kans om er echt mee te rusten. Door omstandigheden. Hij heeft nu deze beslissing genomen en dat zal wel met een reden zijn. Ik herinner me ook dat hij op het WK iemand persoonlijk bij had om zich te laten soigneren voor zijn knie, met toestemming van Roberto Martinez. Dit is dus niets nieuw. Er is meer aan de hand dan er wordt gezegd, hij heeft echt last van zijn knie, dus het is niet alleen die kapiteinsband.”

Jan Vertonghen sprak over een “verstoorde groepsdynamiek” door het vertrek van Courtois.

“Dat is ook niet abnormaal”, klinkt het. “En logisch. Dit alles uitleggen, is moeilijk. Maar op het einde van de rit gaat iedereen door hé. De Rode Duivels stoppen niet want iedereen wil zich nog steeds bewijzen ten aanzien van de bondscoach. Dat Lukaku ook een topper is en zijn keuze als kapitein tegen Oostenrijk misschien ook logisch was? Ja, maar er is een verschil tussen prijzen winnen en geen prijzen winnen.”