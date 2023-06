Zijn zoon heeft bedrijfje met zoon van Marie Arena: onderzoeksrechter trekt zich terug uit onderzoek naar corruptie in Europees parlement

Michel Claise zet een stap terug als onderzoeksrechter in Qatargate, het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Zijn zoon heeft een bedrijfje met de zoon van Europarlementslid Marie Arena (PS).

Volgens het federaal parket zijn er recent een aantal elementen opgedoken “die de objectieve leiding van het onderzoek in vraag zouden kunnen stellen”. Dat meldt het parket zelf in een persmededeling. Die elementen hebben te maken met onderzoeksrechter Michel Claise, die maandagavond besloten heeft om zich uit het onderzoek terug te trekken.

“Als voorzorgsmaatregel en teneinde het gerecht toe te staan haar werk in alle sereniteit voort te zetten is er een noodzakelijke scheiding nodig tussen het privé en familiaal leven en de professionele verantwoordelijkheden”, verklaart het parket. “Dit niettegenstaande het gebrek aan objectieve elementen die noch de eerlijkheid van iedere betrokkene in vraag zouden kunnen stellen noch de omvang van het werk dat zowel hij als de onderzoekers hebben bewerkstelligd.”

Om elke vorm van twijfel over eventuele vooringenomenheid te vermijden, zet Claise een stap terug en wordt hij vervangen door een andere onderzoeksrechter. Die is ook al verschillende keren tussengekomen in het dossier, meldt het parket nog.

Bedrijfje

De Standaard vernam uit goede bron dat de zoon van onderzoeksrechter Claise samen met de zoon van Europees Parlementslid Marie Arena een bedrijfje heeft. Dat heeft de onderzoeksrechter ertoe aangezet om uit voorzorg een stap opzij te doen. Claise wil geen schijn van partijdigheid wekken. Het onderzoek is nu overgedragen aan een andere onderzoeksrechter die, volgens het federaal parket, eerder al heeft gewerkt in dit dossier.

Marie Arena is oud-minister en Europarlementslid voor de PS. In het onderzoek naar Qatargate is ze tot nu niet verhoord of opgepakt. Maar haar naam werd en wordt nog altijd vaak geciteerd omdat ze goed bevriend is met Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in het dossier die inmiddels spijtoptant is geworden.

Ook de andere protagonisten in het onderzoek zoals Andrea Cozzolino, Marc Tarabella, Eva Kaili en Francesco Giorgi zijn goede bekenden van Arena. De eerste reeks personen zou allemaal smeergeld van Qatar hebben ontvangen.

Italiaan verhoord

Daarnaast raakte bekend dat het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino maandag naar België is gekomen en door de onderzoeksrechter werd verhoord. “Mijn cliënt heeft in Italië afstand gedaan van de lopende procedures en van zijn betwisting van het Europees aanhoudingsbevel”, zegt meester Dimitri de Béco, de advocaat van Cozzolino. “Hij is uit vrije wil naar België gekomen om te antwoorden op de vragen van de onderzoekers en de onderzoeksrechter. Vanavond is hij verhoord door de onderzoeksrechter, maar die heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel aanhoudingsbevel. Dinsdag zal hij verder ondervraagd worden door de politie, en zal de onderzoeksrechter een beslissing nemen.”

Qatar

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en van Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

In dat dossier werden op 9 december niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Op 11 februari werd ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Figa-Talamanca werd na enige tijd door de onderzoeksrechter vrijgelaten, terwijl de vier andere verdachten allemaal onder elektronisch toezicht werden geplaatst. Onderzoeksrechter Michel Claise besliste vervolgens om Marc Tarabella, Francesco Giorgi en Eva Kaili onder voorwaarden vrij te laten.

Het Belgische gerecht had ook aan Italië om de overlevering van het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino gevraagd. Ook hij wordt ervan verdacht geld te hebben ontvangen van landen zoals Qatar of Marokko om beslissingen van het Europees Parlement in hun voordeel te beslechten. De man was in Italië onder huisarrest geplaatst en verzette zich tegen zijn overlevering aan België, maar besliste uiteindelijk om uit eigen beweging naar België te komen. Volgens zijn advocaat blijft Cozzolino wel betwisten dat hij zich heeft laten omkopen.