Verloor ze hierdoor haar miljoenendeal met Spotify? Meghan Markle zou interviews niet zelf afgenomen hebben

Vorige week zag Meghan Markle (41) haar miljoenendeal met Spotify in rook opgaan, en nu blijkt ook waarom. Volgens de nieuwssite Podnews nam ze de interviews in haar podcast ‘Archetypes’ niet zelf af en werden haar vragen pas achteraf in de aflevering gemixt.

Het eerste - en enige - seizoen van Archetypes, waarin Markle met invloedrijke vrouwen praatte, telde 12 afleveringen. Markle kreeg er onder andere Mariah Carey, Serena Williams en actrice Mindy Kaling (The office) over de vloer. Die laatste deelde op haar sociale media zelfs een foto waarop ze met Markle te zien was. Voor Kaling mag de hertogin van Sussex dan wel naar de studio zijn afgezakt, volgens Podnews ontvingen lang niet alle gasten die eer.

De nieuwssite, die zich baseert op ‘meerdere bronnen’, specificeert evenwel niet in welke afleveringen Markles vragen pas achteraf zouden zijn toegevoegd. Vorig jaar vertelde journaliste Allison Yarrow wel dat zij in haar aflevering niet door Markle, maar door producer Farrah Safarfi werd geïnterviewd. Achteraf sprak ze zelfs vol lof over de interviewtechnieken van Safarfi.

Het Britse dagblad Daily Mail pikte het nieuws intussen ook al op. Zowel bij Spotify als Meghan Markle werd om een reactie gevraagd, maar die blijft voorlopig uit.