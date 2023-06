Verloofde Mishel steunt Thibaut Courtois met foto veelbesproken knie én lofzang: “Deze mensen willen jou schade toebrengen”

De Belgen staan dinsdagavond in de A. Le Coq Arena op de vierde speeldag in groep F van de EK-kwalificaties voor hun seizoensafsluiter tegen Estland. Drie punten en een degelijke prestatie zijn dan een must na het puntenverlies van zaterdag in eigen huis tegen Oostenrijk (1-1). De aanloop naar het duel werd echter volledig gedomineerd vanwege de plotse afzegging van Courtois.

Nadat de spelers zondag een vrije dag hadden gekregen, zoals wel vaker gebeurt na de eerste interland in een tweeluik, meldde hij zich zondagavond niet opnieuw aan in het spelershotel in Tubeke. Maandagvoormiddag, nadat het nieuws was uitgelekt, bevestigde de Belgische bond vervolgens dat de nummer één van Real Madrid niet zou meetrainen en dus ook niet zou afreizen naar Estland, waar Matz Sels in doel zal staan. Nummer twee Koen Casteels is immers vanwege een blessure out.

Tedesco gaf maandagavond tekst en uitleg bij de gebeurtenissen. Aan de basis van de plotse afzegging lag een dispuut omtrent de aanvoerdersband. Vanwege de afwezigheid van Kevin De Bruyne ging die zaterdagavond tegen Oostenrijk naar Romelu Lukaku en dat zou Courtois als een gebrek aan respect ervaren hebben. Nochtans was er op voorhand in een gesprek met de bondscoach afgesproken dat het om een beurtrol zou gaan en dat de doelman in Estland als aanvoerder van de Duivels het veld zou mogen betreden. De bondscoach betreurde de beslissing van zijn doelman en probeerde hem nog te overhalen, maar Courtois kwam er niet meer op terug. Meer nog, de doelman reageerde achteraf scherp met een mededeling, waarin hij de uitspraken van Tedesco tegensprak. De volledige vertrouwensbreuk is daarmee een feit.

Mishel Gerzig postte eerst een foto van de benen van Courtois in een privévliegtuig. Leuk detail is de zwarte tape rond de veelbesproken knie van de doelman, die reageerde met “Ik hou van je”.

Daarna schreef ze een lofzang naar voor haar doelman. “Niemand kan betwisten dat jij een legendarische speler bent, een leider, een vechter”, klinkt het. “Jij plaatst het team en de club altijd op de eerste plaats en geeft de volle 1000 procent. Zelfs wanneer je pijn hebt. Je geeft nooit op. Ik vind het spijtig om alle geruchten te moeten horen die verspreid worden over jou, door mensen die niet konden wachten om jou schade toe te brengen. Die mensen begrijpen niet dat jij de definitie bent van topvoetbal. Een speler die speelt met zijn hart en een rots in de branding is voor zijn ploeggenoten. Een echte leider, een echte legende. En die gaan nooit ten onder.”