Influencer Jonatan Medart gaat slechtste zaken van België testen voor GoPlay

Jonatan Medart maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media. “Het woord is eruit: mijn eigen programma! Vanaf 22 juni kunnen jullie, mijn allerliefste stoeipoezen, kijken naar The worst rated show!”, schrijft hij enthousiast. Hij geeft ook een woordje uitleg bij was het programma precies inhoudt: “Elke week ga ik undercover naar de slechtst scorende zaken over heel België (restaurants, hotels, wellness, minigolf...). Dit doe ik aan de hand van Google Reviews, want geef toe, we kijken allemaal eerst eens naar de recensies voor we iets binnenstappen he? Na de ultieme test is het tijd voor de confrontatie met de uitbater. Sensatie gegarandeerd!”

Op donderdag 22 juni zijn de eerste vier afleveringen online te bekijken via GoPlay. Vervolgens volgt er de komende vier weken telkens elke week eentje. “Ik ben razend benieuwd naar jullie reacties”, klinkt het nog.

Medart is intussen welbekend, met dank aan zijn aanwezigheid op Tiktok en Instagram. In het laatste seizoen van Dancing with the stars – ook al voor het huis van Play Media – werd hij nog knap tweede. Voor het laatste seizoen van de Cooke en Verhulst-show was hij dan weer vliegend reporter.