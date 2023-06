Biden lovend over China-bezoek van Blinken: “We zijn op de goede weg”

Op het einde van zijn tweedaagse bezoek had Blinken verklaard dat beide landen het eens waren dat “onze relatie moet stabiliseren”. “We zijn op de goede weg”, voegde hij eraan toe.

Blinken had in China onder meer een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, wat protocollair eerder ongewoon is. De Chinese president had het na afloop van de ontmoeting over “vooruitgang”. Beide landen hebben “overeenstemming over bepaalde vragen bereikt”, klonk het.

De twistappels tussen beide landen zijn onder meer de wereldwijde handel, de Chinese steun voor de Russische president Vladimir Poetin, China’s assertieve opstelling in de Zuid-Chinese Zee en de kwestie-Taiwan.

Het was voor het eerst sinds 2018 dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken China bezocht.