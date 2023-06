Trump beweert dat hij het “te druk” had om dozen met geheime documenten te terug te geven

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met Fox News verklaard dat hij het “te druk” had om de dozen met geheime documenten te triëren.

Trump beweert dat hij “gehaast” was bij zijn vertrek uit het Witte Huis en dat daardoor zijn persoonlijke spullen vermengd geraakten met overheidsdocumenten. “Er zaten kleren in en allerlei andere persoonlijke spullen”, aldus Trump. “Ik had het recht om die dozen te hebben”, voegde hij er nog aan toe.

Toen Bret Baier, de journalist van Fox News, hem vroeg waarom hij de documenten achteraf niet gewoon heeft teruggegeven, antwoordde Trump: “Omdat ik de dozen had en er mijn spullen wou uithalen. Ik wou ze toen nog niet teruggeven. Ik had het zeer druk, zoals je hebt kunnen vaststellen.”

De voormalige Amerikaanse president, die opnieuw een gooi doet naar het hoogste ambt, verscheen een week geleden voor een federale rechter in Miami, waar hij officieel op de hoogte werd gebracht van de 37 aanklachten tegen hem. Trump wordt ervan beschuldigd de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar te hebben gebracht door geheime documenten te bewaren in zijn residentie in Mar-a-Lago in Florida.