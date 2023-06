De Croo en Dedonder bevestigen dat België toetreedt tot project om Europese luchtgevechtscapaciteit te ontwikkelen

De ministerraad keurde, op voorstel van Dedonder, de deelname goed, en de Franse president Emmanuel Macron had eerder op de avond al bekendgemaakt dat ons land officieel zal deelnemen aan het project.

“Als land met een uitstekende defensie-, lucht- en ruimtevaartindustrie konden we deze kans absoluut niet laten liggen. Door in dit project te stappen, verzekeren we ons land van jarenlang onderzoek en ontwikkeling in verschillende domeinen, met technologische vernieuwingen die zowel militaire als civiele toepassingen zullen hebben”, aldus Dedonder.

“De drijvende kracht zijn voor de ontwikkeling van de volgende generatie luchtgevechtssystemen zal onze bedrijven in staat stellen om aan de top van de innovatie te staan en biedt tegelijk uitstekende economische vooruitzichten. Ik ben tevreden met deze beslissing, die volledig in lijn ligt met het industriebeleid dat we voor ogen hebben en die ook de Europese defensie versterkt”, vult premier De Croo aan.

Volgende generatie gevechtsvliegtuig

Het Future Combat Air System (FCAS) is een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma met Duitsland, Frankrijk en Spanje als gelijkwaardige partners. Het programma beoogt de ontwikkeling van een “systeem van systemen”, die met elkaar zullen samenwerken. Het combineert verschillende componenten, zoals een volgende generatie gevechtsvliegtuig, onbemande vliegende platformen, een nieuwe generatie sensoren en netwerkinfrastructuur.

België zal in eerste instantie de status van waarnemer bekleden “omdat we ons in een relatief complexe ontwerp- en productiefase bevinden” die zich niet leent voor een directere deelname, zo verklaarde het Elysée eerder op de avond al.