Ozempic blijkt vervelende bijwerking te hebben: gebruikers moeten meer vieze boeren laten

Ozempic is eigenlijk een medicijn tegen diabetes type 2. Het zorgt ervoor dat iemands suikerspiegel gereguleerd blijft. Maar de werkzame stof semaglutide zorgt er ook voor dat mensen minder eetlust hebben en dus minder gaan eten. Het is daarom enorm populair geworden als afslankmiddel, vooral omdat je maar een spuit per week nodig hebt.

Maar blijkbaar moet je er ook veel van boeren. Op TikTok hebben gebruikers het onderwerp “Ozempic-boer” al 1,2 miljard keer opgezocht. Op het platform zijn meerdere filmpjes te vinden van mensen die last hebben van deze nevenwerking en hierover vertellen. “Ik moet veel boeren. Dat is een leuke toevoeging”, vertelt een gebruiker nadat ze het medicijn drie dagen heeft gebruikt. “Als iemand er tips tegen heeft hoor ik ze graag.”

Ook een diabetespatiënt heeft er last van: “Ik moet boeren als ik bepaald eten heb gegeten en het is echt vreselijk.” Volgens de gebruikers stinken ze enorm. Sommigen beweren dat ze zelfs naar rotte eieren ruiken. Ook Twittereigenaar Elon Musk heeft gezegd dat hij last had van boeren “van een heel ander niveau” toen hij medicatie gebruikte om af te vallen.

Volgens hoofddiëtist van het UZA Michaël Sels is dat niet gek. Ozempic geeft je namelijk niet alleen een verzadigd gevoel, maar zorgt het ook voor een tragere maaglediging. “Je voeding blijft dan langer in je maag. Hierdoor kun je vaker oprispingen krijgen die ook nog intenser zijn. Dit wordt versterkt als je bijvoorbeeld koolzuurhoudende dranken drinkt.”