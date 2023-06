Red Panthers houden Australië op gelijkspel maar verliezen bonuspont in shoot-outs

De Red Panthers hebben maandagavond in het kader van de Hockey Pro League gelijkgespeeld tegen Australië, een van de mondiale topteams. De Aussies haalden het wel in de shoot-outs en nemen zo het bonuspunt mee naar huis.

Het Belgische nationale hockeyteam komt almaar dichter bij de wereldtop. Vrijdag waren de Australische dames nog te sterk (0-2) maar zondag ging Nieuw-Zeeland wel voor de bijl: 7-0.

Ook maandagavond tegen Australië was het niveau hoog. Tegen de gang van het spel in kwamen de Australiërs op voorsprong via Kershaw. Stéphanie Vanden Borre zorgde na een strafcorner voor de verdiende gelijkmaker. In de shoot-outs waren de Australische dames dan weer nipt de betere: 2-3.

In het klassement tellen de Red Panthers 21 punten uit 11 wedstrijden. Dat is goed voor een voorlopige vierde plaats in de Hockey Pro League.