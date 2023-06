EURO 2024. Engeland houdt schietoefeningen, Zwitserland ziet Roemenië in blessuretijd langszij komen

Weinig of eigenlijk geen verrassingen in de vanavond gespeelde EK-kwalificatiewedstrijden. Engeland zorgde voor de meest opvallende score. Het won van Noord-Macedonië met maar liefst 7-0. Frankrijk nam afstand (1-0) van een stug Griekenland.

Groep B

Frankrijk - Griekenland 1-0

Ierland - Gibraltar 3-0

Frankrijk kende behoorlijk veel moeite met het stugge Griekenland. De vice-wereldkampioen beet zich voor de pauze de tanden stuk op de Griekse defensie. De Fransen hadden uiteindelijk een penalty nodig om de weerstand te breken, omgezet door Mbappé. Het Griekse licht ging helemaal uit toen Mavropanos een rode kaart incasseerde na een betwistbare noodrem. Frankrijk scoorde niet meer maar ook de Grieken hadden aan dertien minuten blessuretijd niet genoeg om gevaarlijk te zijn.

Kylian Mbappé bezorgde Frankrijk de zege. — © EPA-EFE

Ierland geraakte pas na de rust voorbij Gibraltar. Johnston en Ferguson sloopten de weerstand, Idah zette in blessuretijd het slotakkoord. Frankrijk leidt met het maximum van de punten. Griekenland blijft voorlopig tweede met zes punten uit drie wedstrijden. Nederland heeft nog maar twee wedstrijden gespeeld en staat voorlopig met drie punten op de vierde plaats.

Groep C

Oekraïne - Malta 1-0

Engeland - Noord-Macedonië 7-0

Oekraïne won in het Slovaakse Trnava met het kleinste verschil van Malta bij wie Union-kapitein Teddy Teuma in de basis stond en kort voor affluiten werd vervangen. Yarmolenko miste kort na de pauze een strafschop voor de thuisploeg, twintig minuten later kregen de Oekraïeners opnieuw een strafschop toegewezen. Tsygankov plaatste zich achter de bal en miste deze keer niet. Bij de thuisploeg speelde ex-Genkenaar Malinovskyi iets meer dan een uur, ex-Bruggeling Sobol kwam niet van de bank.

Engeland kende weinig moeite met Noord-Macedonië. De jongens uit de Balkan hielden een half uurtje stand maar de onvermijdelijke Harry Kane opende dan toch de score voor de Engelsen. Tien minuten later mochten de boeken al definitief toe toen Saka vanuit een scherpe hoek in het dak van het doel knalde: 2-0. Op slag van rust zorgde Marcus Rashford voor het definitieve nekschot met het derde doelpunt in een kwartier tijd. De tweede helft was nauwelijks zes minuten oud of Saka had met twee treffers de forfaitscore al op het scorebord staan.

In de stand leidt Engeland met het maximum van de punten. Oekraïne (zes op negen) en Italië (drie op zes) strijden om de tweede plaats.

Groep D

Armenië - Letland 2-1

Turkije - Wales 2-0

Armenië klopte Letland pas in blessuretijd. Tiknizyan bracht de thuisploeg iets voorbij het half uur op voorsprong maar halfweg de tweede helft zorgde Savalnieks voor de gelijkmaker. Armenië drong aan en werd in blessuretijd beloond. Barseghyan behield zijn koelbloedigheid en zette de toegekende strafschop om.

Voor Turkije werd het ook een hele klus om afstand te nemen van Wales. De bezoekers verloren in de eerste helft Morrell met een rode kaart maar dat bezorgde de Turken geen vrije baan. Calhanoglu mist halfweg de tweede helft dan ook nog een penalty maar uiteindelijk vond Nayir dan toch de opening. Tien minuten voor affluiten zorgde Galer voor de doodsteek.

Turkije leidt in de groep met negen punten uit vier wedstrijden maar het is vooral uitkijken naar Kroatië dat nog maar twee wedstrijden heeft gespeeld en daar vier punten uit puurde.

Groep H

Finland - San Marino 6-0

Noord-Ierland - Kazakstan 0-1

Slovenië - Denemarken 1-1

Doelpuntenkermis in Helsinki waar Finland er zes in het mandje legde tegen San Marino. Held van de avond was Daniel Hakans. De 22-jarige middenvelder van het Noorse Valerenga scoorde tussen minuut 65 en 74 maar liefst drie keer en liet zo een loepzuivere hattrick optekenen in nauwelijks negen minuten tijd. De overige doelpunten werden gescoord door Kamara, Kallman en de onvermijdelijke Pukki.

Hakans bij één van zijn drie doelpunten. — © AFP

De topaffiche werd gespeeld in Ljubljana waar Slovenië het bezoek kreeg van Denemarken. Sporar bracht de thuisploeg na 25’ op voorsprong, kort voor de rust zorgde Hojlund voor de gelijkmaker. Na de rust werd niet meer gescoord. Bij Denemarken stond Skov Olsen in de basis, hij werd na zeventig minuten gewisseld.

Finland leidt met negen punten uit vier wedstrijd. Slovenië, Denemarken en Kazakstan delen de tweede plaats met zeven punten uit vier wedstrijden.

Groep I

Wit-Rusland - Kosovo 2-1

Israël - Andorra 2-1

Zwitserland - Roemenië 2-2

Groepsfavoriet Zwitserland kende aanvankelijk weinig problemen met eerste achtervolger Roemenië. Nog voor de rust had Basel-spits Amdouni twee keer gescoord waarmee hij de Helveten een geruststellende voorsprong bezorgde. Althans, dat dachten de Zwitsers. In de 90ste minuut zorgde invaller Mihaila voor de aansluitingstreffer en nog geen twee minuten later zorgde diezelfde speler voor de verrassende gelijkmaker.

Dolle vreugde bij de Roemenen nadat ze in blessuretijd nog twee keer wisten te scoren. — © REUTERS

Zwitserland leidt met tien punten uit vier wedstrijden, Roemenië staat tweede met twee punten minder, op één punt gevolgd door Israël dat met moeite voorbij Andorra geraakte.