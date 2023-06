Amper of geen fruit, maar wel enorm veel suiker: Testaankoop waarschuwt voor ongezonde kinderyoghurts

Testaankoop kende 54 zuivelpotjes van verschillende winkelketens een gezondheidsscore toe op basis van hun voedingswaarde en ingrediënten. Op de lijst van onderzochte producten staan fruityoghurts, verse kaas met fruit en grenadineyoghurts. Allen populaire tussendoortjes voor kinderen, maar spijtig genoeg niet allemaal even geschikt voor hen, zegt Testaankoop-woordvoerster Laura Clays. “Van een koek weet iedereen dat het niet zo gezond is, maar een yoghurtje wordt regelmatig voorgesteld als gezond. En toch zien we in de test dat veel van de geanalyseerde yoghurtjes slecht scoren.”

Vooral de “gecommercialiseerde” fruityoghurts zijn meestal niet aan te raden, ontdekte Testaankoop. Naast de suikers die van nature aanwezig zijn, bevatten ze ook toegevoegde suikers, soms in grote hoeveelheden. De Delhaize Grenadine Yoghurt bevat bijvoorbeeld het equivalent van een volledige eetlepel toegevoegde suiker per potje.

Amper of geen fruit

Bovendien is de hoeveelheid fruit in zo’n fruityoghurt verwaarloosbaar. Clays verduidelijkt: “Gemiddeld bevat een potje zo’n 6 procent fruit. Dat wil zeggen dat in 100 gram yoghurt een minischijfje banaan of een halve aardbei is verwerkt. Absoluut niet gelijkwaardig aan een normale portie fruit dus. Sommige producten bevatten zelfs helemaal geen fruit. In dat geval nemen kleur- en smaakstoffen hun plaats in, iets wat erg misleidend is voor de consument.”

Testaankoop waarschuwt dan ook voor de marketing rond deze kinderyoghurts. “De kleurrijke verpakkingen worden regelmatig versierd met mascottes of stripfiguren, een marketingtool waarvan is bewezen dat het het product aantrekkelijker maakt voor kinderen”, aldus Clays. “Dat zulke verpakkingen vaak ongezondere producten in de kijker zetten, baart ons zorgen.”

Milbona Fruit King Safari Mousse, Danone Af en toetje yoghurt sprinklins en Nestlé Smarties Aardbei komen als slechtste uit de test van Testaankoop. Maar hoe weet je nu als ouder welk yoghurtje wel gezond is? “De Nutri-Score is alvast een goede leidraad”, zegt Clays. “Al houdt die geen rekening met additieven en toegevoegde suikers. Daarom is het ook belangrijk om naar het etiket te kijken. Simpel gesteld: producten met een korte en gemakkelijk te begrijpen ingrediëntenlijst zijn vaak de beste, omdat ze het minste additieven bevatten. Of je kan ook gewoon voor normale natuuryoghurt kiezen en er zelf stukjes fruit aan toevoegen.”