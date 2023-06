Thibaut Courtois hekelt uitlatingen bondscoach Tedesco: “Verrast door gedeeltelijke en subjectieve weergave van privégesprek”

Thibaut Courtois reageerde vanavond via zijn persoonlijke website op de ontstane commotie over het feit dat hij de Rode Duivels heeft verlaten. Vooral bondscoach Domenico Tedesco krijgt de volle lading na zijn persconferentie in de Estse hoofdstad Tallinn. “Ik was verrast door de persconferentie waarin de coach een gedeeltelijke en subjectieve weergave gaf van een privégesprek dat we hadden na de match tegen Oostenrijk.”

“Ik wil duidelijk maken dat het niet de eerste en ook niet de laatste keer is dat ik met een coach spreek over zaken die zich in de kleedkamer afspelen”, opende Courtois. “Maar het is de eerste keer dat iemand besluit om de inhoud van het gesprek publiek te maken. Ik ben diep ontgoocheld hierin en ik wil duidelijk maken dat de beoordelingen van de coach niet overeenkomen met de realiteit.”

Courtois legt zijn bedoelingen uit. “In ons gesprek heb ik hem gevraagd om beslissingen te nemen om situaties te vermijden die ons in het verleden schade hebben berokkend. Hierbij heb ik altijd het algemeen belang voor ogen gehad. Wel of niet de kapitein van de nationale ploeg zijn is geen bevlieging of willekeurige beslissing. Het moet zijn beslissing zijn en dat is wat ik hem duidelijk probeerde te maken. Jammer genoeg ben ik daar niet in geslaagd.”

“Ik benadruk dat ik op geen enkele manier ook maar iets gevraagd heb en ik heb Romelu Lukaku gevraagd om dit uit te klaren. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat ik geen enkele discussie heb gehad over dit onderwerp met mijn ploegmaten, zoals wordt gesuggereerd.”

“Daarenboven heb ik gisteren een medische check-up gehad voor een probleem met mijn rechterknie. De medische staff van de Rode Duivels en mijn club hebben hierover contact gehad en zijn tot het besluit gekomen het trainingskamp te verlaten.”

Mishel Gerzig, die over enkele dagen in het huwelijksbootje stapt met Courtois, postte een steunbetuiging aan haar grote liefde. “De sterkste persoon die ik ken. Ik ben trots op jou”, staat er bij een foto van de benen van Courtois in een privévliegtuig. Leuk detail is de zwarte tape rond de veelbesproken knie van de doelman.