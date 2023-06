‘Gemuteerde’ duif met lange poten en dikke borst jaagt Tiktok de stuipen op het lijf

Wie een fobie voor vogels heeft, blijft maar beter uit de buurt van het Verenigd Koninkrijk. Op TikTok circuleert er een video van een ‘gemuteerde’ duif, die een extra lijf lijkt te hebben en op harige poten rondloopt. De beelden zorgen voor opschudding op sociale media, want iedereen lijkt ervan overtuigd te zijn dat het om bewerkte beelden of een laboratorium-experiment gaat. “Je gaat me toch niet vertellen dat dit echt is”, merkt een kijker op, die maar niet kan geloven dat deze soort duiven écht bestaan.