Timmy Simons kiest voor trainingen achter gesloten deuren bij FCV Dender, waar Tiago Cukur ontbreekt

Coach Timmy Simons zorgde bij FCV Dender voor een primeur. Voor het eerst in de historiek werden de trainingen achter gesloten deuren gehouden. Met een verrekijker viel het toegangsverbod voor pers en fotografen wel vlot te omzeilen op het terrein van TK Meldert. Zo werd alvast duidelijk dat de Turkse international Tiago Cukur niet op de afspraak was.

Timmy Simons pleit voor een verregaande professionalisering van de club. De supporters kunnen alvast maar beter wennen aan het idee dat FCV Dender het imago van warme volksclub en sympathieke dorpsploeg inruilt voor dat van een kille profclub waar de marginal gains voorrang krijgen op de supporters, die ook de komende weken niet welkom zijn op de trainingen van FCV Dender in hoeverre die daar al een trip naar TK Meldert voor zouden overhebben. De manier waarop de pers geweerd werd, leek niet meteen in het professionele plaatje te passen. Het was de eveneens geweerde clubfotograaf die ongewild de communicatie overbracht. Bodyguards werden wel niet opgetrommeld aan de toegangspoort van TK Meldert. Ook met een verrekijker viel geen spoor te bekennen van Tiago Cukur. Op de vraag of de Turkse international ooit nog terugkeert naar Denderleeuw, volgde een bezettoon. Het ziet er dan ook naar uit dat de Turkse bekerwinnaar Fenerbahçe andere plannen heeft met het goudklompje dat bij FCV Dender imponeerde, maar ook geen onvergetelijke statistieken neerzette.

CEO Belinda Siahaan pleitte bij haar laatste verschijning voor de pers voor meer lokale verankering. De supporters weren van de training lijkt daar haaks op te staan. De oefenpartij op Standaard Denderleeuw komende donderdag past wel in dat plaatje. In de jaren zeventig streden FC en Standaard Denderleeuw nog verwoede derby’s uit in eerste provinciale. Intussen verrees Standaard Denderleeuw na een kuur in vierde provinciale uit zijn as en mag het donderdag als kersvers eersteprovincialer de oefencampagne openen tegen de grote broer die in de Oost-Vlaamse voetbalhiërarchie enkel AA Gent, Beveren en Deinze moet laten voorgaan.

Niet starten van nul

Timmy Simons veranderde maandag het geweer van schouder en koos dan toch voor het synthetische veld van TK Meldert als alternatief voor het verdorde grasveld waar een sproeier in de middencirkel stond. “De komende weken werken we gewoon keihard op training en ik beschouw dat als interne keuken”, stelde de Denderleeuwse succescoach van de Relegation play-offs. De pas getransfereerde Kéres Masangu werd meteen warm opgenomen in de groep en viert donderdag zijn debuut in de Denderleeuwse derby.

Ridwane M’Barki bleek nog kwiek na de tweede training. De publiekslieveling gaat nooit een vraag uit de weg. “We kregen een loopprogramma mee en startten niet van nul. Fysiek staan we al verder dan vorig jaar. De opbouwfase vind ik geen vervelende episode. De oefenpartijen zijn niet belangrijk op zich, maar toch willen we die ook winnen. Die derby tegen Standaard moeten we ernstig opnemen. Ik toonde me belangrijk voor de ploeg in de play-offs en wil ook komend seizoen mijn stempel drukken.”