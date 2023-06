Moorslede

In de Roeselaarsestraat in Moorslede bouwt fotograaf Wout Beel zijn eigen fotostudio in de vroegere supermarkt Spar. “Ruim honderd dagen per jaar werk ik als fotograaf van wielerploeg Soudal Quick-Step. Tussen de vele koersen door kan ik hier foto’s maken voor zowel bedrijven als particulieren.”