Bestelwagen vol werkmateriaal brandt uit in Neerharen

Lanaken

In de Nieuwe Ervenstraat in Neerharen is maandagavond een bestelwagen vol werkmateriaal helemaal uitgebrand. Toen de brandweer arriveerde stond het voertuig al in lichterlaaie. Omdat het op de oprit stond, raakte ook de garagepoort en de oversteken naar het dak van het huis toe beschadigd. De brandweermannen konden vermijden dat de vlammen oversloegen naar het huis.

De oorzaak is vermoedelijk een technisch defect.