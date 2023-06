PSG-doelman Sergio Rico ontwaakt uit coma na val van paard

Rico viel eind mei tijdens een ritje in de buurt van Huelva, een stad in Andalusië, van zijn paard en raakte daarbij zwaargewond aan zijn hoofd. Hij werd na het ongeval per helikopter naar het ziekenhuis in Sevilla gebracht. Waar hij op de intensive care in een kunstmatige coma werd gehouden. Volgens zijn vrouw is de medicatie afgebouwd en is hij wakker geworden. Via gebaren heeft hij contact gemaakt met zijn familie.

Silva heeft de artsen in het ziekenhuis uitgebreid bedankt, maar roept ook op tot voorzichtigheid. “We zetten kleine stapjes vooruit en we zien al een beetje licht aan het einde van de tunnel. Ik heb er altijd in geloofd dat hij wakker zou worden, maar we moeten zeker nog veel geduld hebben.”

De 29-jarige Spanjaard, die één interland speelde, is bij PSG reservekeeper achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma.