Studente krijgt diploma niet wanneer ze dansje doet tijdens uitreiking: “Ze heeft het moment van me afgepakt”

Studeren kost je vaak bloed, zweet en tranen: je hebt jarenlang alles van jezelf gegeven om bij de eindstreep te komen. Een diploma-uitreiking is daarom een bijzonder moment. De Amerikaanse Hafsah Abdur-Rahman, die naar de Philadelphia Girls High School ging, mocht twee weken geleden haar diploma ook eindelijk gaan halen. Ze deed tijdens de uitreiking een dansje op het podium, wat tot heel wat gelach leidde. En daar was de directrice duidelijk niet blij mee, want ze weigerde het diploma aan de studente te geven. “Als ik niet mocht dansen op het podium, dan had niemand mogen zwaaien, kusjes mogen gooien of een teken mogen doen”, vertelt Hafsah aan het televisiekanaal WPVI. “Ze heeft het moment van me afgepakt. Het was oneerlijk.”