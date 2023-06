Specialisten in The Paddock kapittelen Lewis Hamilton: “Hij kan toch niet tevreden zijn met een derde plaats”

En Max Verstappen blijft maar winnen. In Canada boekte de Nederlander de 41ste zege van zijn carrière waarmee hij op gelijke hoogte komt met de mythische Ayrton Senna. Onze specialisten van The Paddock, de F1-podcast van Play Sports, hadden voldoende stof om enkele boompjes over op te zetten. Een greep uit het aanbod.

Moderator Dennis Xhaët kreeg onze eigen F1-watcher Gert Vermersch en voormalig piloot Bas Leinders over de vloer. Zij hadden het niet enkel over de actualiteit maar wierpen ook al een licht op de kalender van de komende jaren. En dan is de vraag natuurlijk: wordt er de volgende seizoenen geracet op het circuit van Francorchamps? Ja, denkt Gert Vermersch in een systeem waarbij vanaf 2025 Zandvoort en Francorchams in een beurtrol komen. Dus in 2024 nog zowel Francorchamps als Zandvoort maar vanaf dan wordt het Zandvoort in de oneven jaren en Francorchamps in de even jaren.

Maar uiteraard ging de aandacht ook uit naar de wedstrijd van afgelopen weekend. Een indrukwekkend podium, vond Dennis Xhaët met maar liefst elf wereldtitels op het podium: Max Verstappen (2), Fernando Alonso (2) en Lewis Hamilton (7). Die laatste had laten optekenen dat hij vereerd was om naast twee wereldkampioenen op het podium te staan, een uitspraak waar vooral Gert Vermersch zich aan ergerde. “Hoe kan je tevreden zijn met een derde plaats als je daarvoor niemand hebt moeten kloppen”, vond hij. “Hamiltons manier om de media te bespelen”, voegde Bas Leinders toe.

Ook een pittig onderwerp: de neergaande prestatiecurve van Sergio Perez, de Mexicaanse ploegmaat van Max Verstappen binnen het Red Bull Team. Perez heeft dringend nood aan mental coaching, klonk het in de micro’s. “Maar ook zijn teammanager Christian Horner heeft een mental coach nodig”, werd verwezen naar enkele ongelukkige uitspraken van Horner, de echtgenoot van Ginger Spice Geri Halliwell. Toch ligt het probleem vooral bij Perez, weet Bas Leinders. “Van zodra het van moeten is, lukt het niet meer”, aldus de voormalige piloot.

Tenslotte werd er ook nog teruggekomen op het race-incident tussen Carlos Sainz (Ferrari) en de Fransman Pierre Gasly waarbij de Spanjaard in een chicane Gasly ophield terwijl die net aan zijn snelste ronde bezig was. “Hij wordt hiervoor bestraft met drie startplaatsen maar dit kost Gasly vermoedelijk tien startplaatsen”, klonk het bij de analisten die zich ook moeilijk konden neerleggen bij de uitspraken van Sainz achteraf dat het in de F1 toch vooral ieder voor zich is.