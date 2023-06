Circuit Zolder bestaat 60 jaar

Heusden-Zolder

Op 19 juni 1963, vandaag exact 60 jaar geleden, werd in Zolder de Omloop van Terlaemen geopend. Het circuit vergaarde de voorbije 6 decennia internationale faam, vooral door de Formule 1-races in de jaren 70 en 80. Grote namen als Jackie Stewart en Nicki Lauda prijken op de erelijst. Maar helaas wordt Zolder ook nog altijd in één adem genoemd met de betreurde Gilles Villeneuve, die er om het leven kwam in 1982. Circuit Zolder was ook het decor van EK’s en WK’s wielrennen, veldrijden en BMX. De fiets kreeg er de voorbije jaren een prominente plaats, met als kers op de taart de velodroom die vorige week nog werd ingehuldigd. Een terugblik op 60 jaar Circuit Zolder.