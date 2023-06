Hasselt

Kazou heeft aan de deelnemers van vijf zomerkampen gevraagd om geen pindanoten, Snickers of M&M’s mee te nemen omdat enkele leden kampen met een notenallergie. “Voor één van de leden is de allergie zelfs levensbedreigend. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere”, klinkt het bij Kazou.