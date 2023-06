Erik Van Looy stelt voorstelling van ‘Verslaafd’ uit wegens stemproblemen

Normaal gezien had Erik Van Looy afgelopen weekend voor een uitverkochte Capitole in Gent gestaan met zijn theaterproject Verslaafd. Maar de voorstelling moest in laatste instantie geannuleerd worden.

Aan de basis van de afgelasting lagen stemproblemen. Daardoor was Erik Van Looy niet in staat om de voorstelling af te werken. Er werd beslist om de show deze week al te hernemen, op donderdag 22 juni. De stemproblemen zijn het gevolg van enkele drukke maanden, want er zijn al heel wat optredens van de Verslaafd-zaalshows afgewerkt. Tijdens die voorstelling praat de bekende presentator honderduit over wat hij in zijn carrière meemaakte als regisseur en reporter bij de grote internationale sterren.

Het optreden in Gent is het laatste van een lange reeks. Vanaf september begint Van Looy met opnames van een nieuw seizoen De slimste mens op Play4, en begin volgend jaar komt hij met Verslaafd ook naar Nederland. Van Looy is daar inmiddels ook een bekend tv-figuur. Momenteel zetelt hij elke week in het programma Beste kijkers op RTL 4. De Verslaafd-voorstellingen bij onze noorderburen zullen overigens de laatste optredens worden, er staat geen vervolg meer gepland.

LEES OOK. Sociale media afzweren zoals Erik Van Looy, maakt dat je ook eenzamer?