De werken voor de opbouw van Genk on Stage, hier op het Stadsplein, zijn gestart. — © Chris Nelis

GENK

In het centrum van Genk worden podia opgebouwd voor het driedaagse muziekfestival Genk on Stage. Dat vindt komend weekend op 23, 24 en 25 juni plaats. Opmerkelijk is dat de stad organisatorisch meer dan anders overlaat aan horeca-uitbaters.