Vriendin Pogacar strandt op 75 (!) meter van de meet in Zwitserland, Eleonora Gasparrini wint spurt en roept zegereeks van SD Worx een halt toe

Voor de mannen zit de Ronde van Zwitserland erop, maar de vrouwen gaan nog tot dinsdag door. Na de tijdrit van zondag, waarin thuisrenster Reusser de macht had gegrepen, ging de vierdaagse verder met een heuvelachtige etappe van 120 kilometer tussen Sankt Gallen en Ebnat-Kappel. Olympisch kampioene Anna Kiesenhofer stapte daarvoor niet meer op de fiets.

In het laatste wedstrijduur maakte Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) samen met de Sloveense Urska Zigart de oversteek naar vier koploopsters, en zo vormde zich een interessante vlucht van zes. Zigart zette in de finale echter op haar eentje verder, en leek lange tijd op weg naar de ritzege, maar de levenspartner van Tadej Pogacar sneuvelde in het zicht van de streep. De renster van Team Jayco AlUla werd op 75 meter van de meet ingelopen door het aanstormende peloton.

Het Nederlandse Team SD Worx - in zijn laatste twintig wedstrijddagen ongeslagen - wilde de Hongaarse Blanka Vas naar de zege piloteren, maar die moest in de sprint bergop van het uitgedunde peloton tevreden zijn met de vierde plek. De 21-jarige Eleonora Camilla Gasparrini sprintte naar haar eerste overwinning op WorldTour-niveau, voor de Cubaanse Arlenis Sierra en de Tsjechische Tereza Neumanova.

Dinsdag eindigt de vrouwenronde van Zwitserland met een heuvelrit van honderd kilometer. Op de vooravond daarvan leidt Reusser nog altijd in het klassement, met negen seconden voorsprong op haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering en achttien op de Italiaanse Elisa Longo Borghini.