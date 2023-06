Bocholt

Na een relatie van vijf jaar had Sanne Theuwissen (33) het even gehad met mannen. De Bocholtse boerin besliste om zich volledig te focussen op haar 290 koeien. Maar na acht jaar als single stelt ze zich nu toch terug open voor de liefde via Boer zkt Vrouw. “Volgens mijn vriendinnen zou ik beter eerst wat oefenen met daten”, lacht ze.