Een terreinwagen met een rookmachine in een veld in Grote-Brogel fungeerde als wrak voor een grootschalige rampoefening — © gvb

Peer

Twee straaljagers die botsen, was maandagnamiddag het scenario van een grootschalige rampoefening op en in de buurt van de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel. De oefening kaderde in de ‘Belgian Air Force Days’ die in september staan gepland.