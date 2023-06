Loriana uit Beringen wil ondanks haar suikerziekte scoren op missverkiezing

De 23-jarige Loriana Degeling uit Beringen zal in de herfst deelnemen aan de missverkiezing Queen of Fashion.

Het is reeds haar tweede wedstrijd waar ze intussen aan deelneemt en ze wil tonen dat ze ondanks haar suikerziekte ook als model kan scoren. "Ik voel me zelfs sterker dan voor mijn diagnose en ik durf nu ook weer uit te komen voor wie ik ben." Tien meisjes werden uiteindelijk uitverkozen om op 28 oktober deel te nemen aan de finale, die zal plaatsvinden in Antwerpen. De meisjes nu al verschillende workshops zoals social media-gebruik, etiquette, make-up enz… Zo kunnen ze hun zelfvertrouwen opkrikken. Ook van de lessen catwalktraining en de fotoshoots genieten ze intens. Je kan Loriana volgen op facebook of via de website https://www.queenoffashion.be