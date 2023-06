Schorsing dreigt ook na 1 september voor leerkrachten Hasseltse Sportschool

Zeven van de negen geschorste leerkrachten van de Hasseltse Sportschool hebben maandag hun preventieve schorsing door de raad van bestuur in beroep aangevochten. Op een uitspraak is het nog even wachten. Hetzelfde geldt in een procedure die de school opstartte, maar met de zomervakantie in zicht is het niet onmogelijk dat de leerkrachten ook na 1 september nog geschorst zijn

Half april ging de preventieve schorsing in. De Sportschool stond in rep en roer nadat er WhatsAppberichten uit een besloten groep van twaalf leerkrachten opdoken. Negen van hen zouden hierin collega’s, de directie en medeleerlingen viseren. Volgens de school gaat het om een seksistische, racistische, homofobe en discriminerende berichten. De leerkrachten moesten meteen preventief op het strafbankje gaan zitten en mochten niet langer lesgeven. Dat is vandaag nog altijd het geval.

Privé

Maandag stapten zeven leerkrachten samen met hun advocaat Frederic Debuyst naar de beroepskamer van het gemeenschapsonderwijs in Brussel. De hele voormiddag zijn ze gehoord. “De zaak is zeer uitgebreid behandeld. Hopelijk komt er nog een uitspraak voor het einde van het schooljaar”, aldus de raadsman. Debuyst en zijn cliënten blijven erop hameren dat de berichten een privé-aangelegenheid zijn.

“Als een goed resultaat bij de beroepskamer zou uitblijven, kan het zijn dat de leerkrachten zelfs op 1 september nog niet opnieuw voor de klas staan” Advocaat Frederic Debuyst

“Het was nooit de bedoeling dat ze openbaar zouden worden tot een deelnemer naar de directie stapte. Deze berichten behoren tot de privésfeer. Het recht op bescherming van de privé moet hier de doorslag geven. Dit is één van de grondbeginselen van de westerse samenleving. Dat is in een notendop waarvoor we strijden.” Debuyst hoopt nog dit schooljaar op een uitspraak. “Bij een positief resultaat kunnen ze meteen herbeginnen.”

Advocaat Frederic Debuyst — © Sven Dillen

Ook in september langs de kant?

De zaak van de geschorste leerkrachten is intussen uitgegroeid tot juridisch getouwtrek. “Als het moet trekken we naar de Raad van State”, liet Debuyst zich al ontvallen. Naast de zaak voor de beroepskamer van het gemeenschapsonderwijs lopen er nog drie procedures. De raad van bestuur van de Sportcel stelde intussen een onderzoekscel van het GO!-onderwijs aan die alle berichten moet uitspitten. “Ook dit is nog lopende”, weet Debuyst. “Er zijn een aantal leerkrachten en leerlingen verhoord, maar de betrokken sportleerkrachten nog niet. Ik heb geen idee wanneer dit wel het geval zal zijn. Bovendien vervat de procedure om mijn cliënten twee keer te verhoren. Dat zie ik niet meer gebeuren voor de zomervakantie. Tijdens de vakantie ook niet. Vakantie is vakantie in het onderwijs. Als een goed resultaat bij de beroepskamer zou uitblijven, kan het zijn dat de leerkrachten zelfs op 1 september nog niet opnieuw voor de klas staan.”

Nog twee procedures

Naast de onderzoekscel en het Brusselse beroep buigt het openbaar ministerie zich over het dossier. Het arbeidsauditoraat controleert of er onder meer sprake is van pesten op het werk. Momenteel is ook hier het onderzoek lopende. Onder het mom van de aanval is de beste verdediging hebben zeven leerkrachten zelf een klacht ingediend bij de politie. Ze hekelen de schending van het briefgeheim en hem het over laster en eerroof. Pineut zijn de klokkenluiders die met de berichten naar de directie stapten en algemeen directeur Carlo Gysens. Dat onderzoek is evenmin afgerond. Wordt vervolgd.