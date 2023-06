“Zéker in ‘The masked singer’ is er Auto-Tune”, aldus Sergio Quisquater. — © VTM

Volgens podiumbeest Sergio Quisquater gebruikt bijna iedereen in de muziekwereld het, zéker in The masked singer: Auto-Tune, een technisch hulpmiddel dat valse noten juist doet klinken. Maar kan het van een slechte zanger werkelijk een goeie maken?