Intel maakt ten laatste vanaf 2028 computerchips in Duitsland

De nieuwe productiesite van Intel in Duitsland zal vanaf 2027 of 2028 operationeel zijn. Dat maakte de Amerikaanse chipreus maandag bekend, na de ondertekening in Berlijn van een herziene intentieverklaring door topman Pat Gelsinger en Duits bondskanselier Olaf Scholz. Die laatste komt met extra subsidies over de brug.

Intel bouwt de nieuwe site in Maagdenburg, in Saksen-Anhalt. Het concern investeert uiteindelijk 30 miljard euro in twee chipfabrieken, fors meer dan de aanvankelijk geplande 17 miljard euro. Dat komt omdat het nog meer inzet op de modernste technologie, luidt het. De productie in de eerste fabriek zou over “vier of vijf jaar” van start gaan.

In ruil voor de hogere investering, kan Intel rekenen op “toegenomen overheidssteun”, geeft het bedrijf zelf aan. Volgens bronnen van persbureau DPA gaat het om 9,9 miljard euro aan subsidies, in plaats van 6,8 miljard. Bloomberg had vorige donderdag al bericht - eveneens op basis van anonieme bronnen - dat de Duitse regering bereid is om 10 miljard euro op tafel te leggen. De Europese Commissie moet de extra staatssteun wel nog goedkeuren.

Scholz: “Belangrijke stap”

Scholz noemt de investering “een belangrijke stap voor Duitsland als een hightechproductielocatie”. Volgens hem gaat het om de “grootste directe investering uit het buitenland in de Duitse geschiedenis”. Dat Berlijn extra productiecapaciteit in de almaar belangrijker wordende wereld van de chiptechnologie binnenhaalt, is goed nieuws “voor heel Europa”, benadrukt de bondskanselier bovendien.

Intel zal op de Duitse productiesite naar eigen zeggen “3.000 permanente hightechbanen” creëren. Daarnaast verwacht de chipmaker “tienduizenden” bijkomende indirecte jobs.