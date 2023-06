Spannende miniserie ‘Hijack’ heeft alles in huis om de perfecte popcorntelevisie te zijn

Idris Elba in Luther-modus probeert een vliegtuigkaping te verijdelen in de spannende thrillerreeks ‘Hijack’. — © Apple TV+

In de jaren 70 waren de oubollige Airport-rampenfilms grote hits in de bioscoop. Nu zijn ze niet meer om aan te zien. De miniserie Hijack gebruikt het concept, maar maakt er een nagelbijter van.

Een groep Engelse terroristen kaapt een Brits passagiersvliegtuig dat opsteeg in Dubai en zes uur later zal landen in Londen. Op de begane grond heeft niemand door wat er aan de hand is. Aan boord bevindt zich ene Sam Nelson (een uitstekende Idris Elba in Luther-modus), die om levens te sparen de kapers probeert te manipuleren.

© Apple TV+

Hoewel showrunners George Kay (Lupin) en Jim Field Smith hier duidelijk het concept van de Airport-films – of de Die Hard-reeks zo je wil – bewerken, hebben ze toch zeer aandachtig 24 met Kiefer Sutherland bestudeerd. Hijack speelt zich immers af in real time en er wordt geen enkele seconde verkwist met flauw melodrama. Alles in de serie is gefocust op spanning. Wat je normaal gezien slechts twee uur kan volhouden, wordt hier uitgerekt tot zes uur of zeven episodes. Het werkt prima dankzij het spel van Elba en de rest van de cast en de vele leuke ideeën. Hier en daar nemen Kay en Smith wel een loopje met de geloofwaardigheid. Spijtig want Hijack had alles om perfecte popcorntelevisie te zijn. (cc)

‘Hijack’ stijgt op 28 juni op bij Apple TV+