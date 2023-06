De Commanderie zet geschiedenis Gruitrode centraal

Oudsbergen

De rijke geschiedenis van Gruitrode voor de toekomst behouden, dat is wat de nieuwe heemkring De Commanderie doet. “Oude teksten, foto’s en voorwerpen maken deel uit van ons archief. In het najaar willen we het eerste jaarboek uitbrengen”, zegt Jo Corstjens. Een tentoonstelling in samenwerking met de kerkfabriek van Gruitrode is een andere uitdaging. “De interesse voor de geschiedenis van de Commanderij staat centraal, maar we kijken ook over de gemeentegrenzen heen. Verhalen van de andere commanderijen, zoals de landcommanderij van Alden Biesen, verbinden ons.” Ondertussen is De Commanderie op zoek naar nieuwe leden. “Wil jij graag aansluiten of op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wees welkom”, klinkt het nog. Info via: vzwdecommanderie@gmail.com (rdr)