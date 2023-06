Eerst N’Golo Kanté, straks ook Koulibaly, Mendy en Ziyech? Waarom het geen toeval is dat zoveel Chelsea-spelers naar Saudi-Arabië kunnen

We proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Chelsea werd vorig seizoen plots te koop gezet door eigenaar en Russische oliemiljardair Roman Abramovich. Ook toen kwam er al interesse vanuit Saudi-Arabië voor een eventuele overname, maar uiteindelijk was het een consortium onder leiding van Todd Boehly dat de club opkocht. Een van de aandeelhouders, die de overname financierde, was Clearlake Capital. De Amerikaanse onderneming is naar verluidt voor 60% eigenaar van de club. Nog steeds geen link met Saudi-Arabië, horen we u al denken, maar daar komen we nu toe.

Hadden de Saudi’s handen in overname van de Blues?

In 2021 kwam een andere Premier League-club in Saudische handen. Het Saudische Publiek Investeringsfonds (PIF) nam Newcastle United over, maar heeft naar verluidt ook een miljardenvermogen dat wordt beheerd door ... Chelsea-aandeelhouder Clearlake Capital. De Londenaars ontkenden vanaf het begin ten stelligste dat een Saudische organisatie handen had in hun overname, maar nu vier spelers van de Blues Londen lijken te verruilen voor de woestijn, steken de geruchten omtrent de Saudische link weer de kop op.

Maar dat is nog niet alles. Het PIF blijkt, naast banden met Clearlake Capital, nu ook aandelen te hebben in de Saudische clubs die geïnteresseerd zijn in Koulibaly en co. Om de speculaties nog wat te voeden, liet Todd Boehly, de eigenaar van de Blues, zich eerder deze maand verleiden tot een zakenreisje naar de zandbak. Toeval of niet, enkele weken later staan maar liefst vier Chelsea-spelers op het punt een transfer naar Saudi-Arabië te versieren. En dan tellen we Romelu Lukaku nog niet mee, die naar verluidt vriendelijk bedankte voor het aanbod vanuit het Midden-Oosten. Verklaren deze connecties tussen Chelsea en de Saudi’s waarom de Londenaars zo graag aan hen verkopen of is het allemaal puur toeval?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen