Wandeling leert gezinnen waarom bloemen en planten zo belangrijk zijn voor bijen en vlinders.

Lommel

Zondagnamiddag kon je in Lommel-Kattenbos de bijen- en vlinderwandeling doen onder leiding van de Werkgroep Isis. De wandeling startte aan het vlinderkunstwerk van Will Beckers en liep over het vlinderpad. Je kwam er via uitleg, spelletjes en verhalen meer te weten over bijen en vlinders. “Het is voor de insecten op dit moment zeer moeilijk”, vertellen Cor en Annemarie van de Werkgroep Isis. “Door de droogte verdrogen ook de bloemen die de insecten nodig hebben. Het is dus zeer belangrijk dat mensen in hun inheemse bloemen planten of bijvoorbeeld een insectenhotel bouwen. We proberen de gezinnen vandaag te leren hoe ze in hun eigen tuin de bijen en de vlinders kunnen helpen. Op het einde verloten we ook een insectenhotel. Elk gezin met een tuin krijgt bloemenzaad mee.” (nma)