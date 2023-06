Nieuwe Pixar-film ‘Elemental’ lost hoge verwachtingen niet in, maar dat heeft bijzondere oorzaak

Elemental, het zeventiende Pixar-animatiesprookje, boekte in de VS het zwakste resultaat in het 27-jarige bestaan van het bedrijf. Een slechte film? Of is Pixar het slachtoffer van haar gigantisch succes?

Met Elemental produceert Pixar voor het eerst sinds WALL-E nog eens een love story. Elemental begint als een migrantenvertelling in Vuurland, bevolkt met vuurwezens. De ouders van het meisje Ember verlaten na een ramp hun moederland en trekken naar Element City, waar waterwezens in de duurdere wijken wonen en vuurwezens worden verwezen naar de getto’s. Water en vuur mixen immers niet.

De vader van Ember weet een succesvol winkeltje op te starten en hoopt dat zijn dochter weldra de zaak zal overnemen. Maar Ember is zo heetgebakerd dat ze bij oververhitting flink wat schade aan de winkel veroorzaakt, onder meer aan de waterleiding. Zo krijgt ze waterwezen Wade, een gezondheidsinspecteur, over de vloer en ze wordt pardoes verliefd op hem. Elemental is alvast rijk aan metaforen. Je kan de tegenstelling tussen de verschillende wezens interpreteren als etnische verscheidenheid, maar ook als verschillen in geaardheid. Voor regisseur Peter Sohn was het verhaal heel persoonlijk: “Mijn ouders emigreerden begin jaren zeventig van Korea naar New York en openden een kruidenierswinkel in de Bronx. Met deze film wil ik begrip opbrengen voor de offers die mijn ouders hebben gebracht.”

© PIXAR

Voor Sohn betekent Elemental zijn tweede kans als regisseur. Nadat hij bij Pixar veel ervaring had opgedaan als storyboarder mocht hij The Good Dinosaur (2015) regisseren. Maar die film werd Pixars eerste flop. Niet de schuld van Sohn. De film moest nog voor hij aan boord kwam opnieuw worden opgestart. Dat maakte The Good Dinosaur peperduur, waardoor hij in het rood bleef. Met Elemental dreigt het opnieuw de verkeerde kant uit te gaan. In Cannes, waar de film het festival afsloot, waren de critici niet al te enthousiast. Velen vonden de animatie briljant, maar toonden zich terecht teleurgesteld in een te braaf verhaaltje dat weinig verrast.

Disney+

Kinderen zullen deze prent gemakkelijker omarmen dan volwassenen, maar de slechte start in Amerika en de povere kritieken werpen toch een schaduw over de film en hebben Pixar en moederbedrijf Disney angstig gemaakt. Pixar-CCO Pete Docter merkt in Cannes op dat, omdat Soul, Luca en Turning Red tijdens de COVID-periode rechtstreeks naar Disney+ verhuisden, het publiek in verwarring is. Het verwacht nu dat een nieuwe Pixar-film zeer snel op het streamingskanaal zal komen. Waarom zou het dan nog naar de bios hollen?

© PIXAR

Daarnaast staat Pixar onder zware druk na het ondermaats scoren van Lightyear in de bioscoop - terwijl de film even later de meest bekeken film op Disney+ werd. Voor Disney was dat slechte resultaat genoeg om te herstructureren en 75 Pixar-medewerkers te ontslaan. Het ziet er dus niet zo goed uit voor Peter Sohn. Maar misschien moet Disney eens de hand in eigen boezem steken en toegeven dat COVID en streaming de filmwereld totaal anders hebben gemaakt.

