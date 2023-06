Different Art Gallery in Lanaken biedt een forum aan regionale kunstenaars

Met de opening van Different Art Gallery op vrijdag 16 juni is Lanaken een aantrekkelijke kunstgalerij rijker. Initiatiefnemers Ron Biesmans en Jan De Nil exposeren er niet alleen eigen werk, maar bieden aan bevriende kunstenaars uit de regio een forum om zich te presenteren.

“Het verhaal begon op aandringen van heel wat vrienden die vonden dat we met onze werken meer naar buiten moesten treden”, vertelt Ron Biesmans, die zijn werken signeert met Mans Art by Ron. In kunstfotograaf Jan De Nil vond hij een bondgenoot en niet veel later begon de zoektocht naar een geschikt pand. “Uiteindelijk botsten we op dit leegstaande pand op het Molenweideplein in ons eigen Lanaken. Voorlopig huren we het gebouw voor een jaar om dan een evaluatie te maken.”

Fotograaf Jan De Nil: “Naast ons eigen werk exposeren we hier diverse betaalbare werken van talentvolle kunstenaars uit Lanaken en omgeving. In de Different Art Gallery krijgen ze een mooie kans om hun werk te presenteren en te verkopen. Bovendien hebben we een apart hoekje voorzien voor de vorig jaar overleden Mathy Engelen.” (eva)

Different Art Gallery,, Molenweideplein 92, 3620 Lanaken

Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur of na afspraak.

Tel. Ron Biesmans 0495 791539 - Jan De Nil 0492 479493