Emma Meesseman en Julie Allemand laten straffe statistieken optekenen op EK basketbal

Emma Meesseman en Julie Allemand zijn de voorbije dagen in topvorm begonnen aan het EK basketbal in Slovenië en Israël. De Belgische sterspeelsters benadrukken altijd het belang van het collectief, maar de ploeg kan enkel schitteren dankzij hun cijfers.

Meesseman zit na de drie groepswedstrijden aan een gemiddelde van 22,3 punten, 8,3 rebounds en 5 assists. Allemand liet gemiddeld 10,7 punten, 4,3 rebounds en 10 assists noteren. Meesseman zit met 23 punten tegen Israël, 24 punten tegen Tsjechië en 20 punten tegen Italië in MVP-modus. Ze staat op kop in de topscorerslijst, voor de Letse Anete Steinberga (ex-Castors Braine), die gemiddeld 19,3 punten per wedstrijd scoorde.

Julie Allemand domineert dan weer het assistenklassement. De spelverdeelster heeft een ruime voorsprong op de Tsjechische Teja Oblak, die gemiddeld 6 assists per wedstrijd gaf maar al uitgeschakeld is. De 26-jarige Luikse leed bovendien slechts vier keer balverlies sinds het begin van het toernooi.

Coach Meziane vraagt meer discipline van de Cats in verdediging: “Dat moet kunnen”

De Belgian Cats bereiden zich na de groepswinst voor op de kwartfinale van donderdag op het EK basketbal, tegen Servië of Groot-Brittannië. Coach Rachid Meziane gaf een dag na de 72-64 zege tegen Italië aan “lessen te willen trekken uit een moeilijke match”.

“We zijn op de afspraak”, begon de Franse bondscoach positief. “We scoren 72 punten, terwijl we slechts 35 procent van onze mogelijkheden benutten op driepunters. Dat is normaal gezien nochtans een van onze kwaliteiten. Het is duidelijk dat er offensief dus nog meer mogelijk is.”

“Het is aan ons om hieraan te werken, onder meer met videosessies”, ging Meziane verder. “Op defensief vlak werken we al sinds ik overnam in november. Tegen een ploeg als Italië, een ploeg op internationaal niveau, mag je geen tijd en ruimte laten aan de tegenstander, want die straft dat af. We moeten nog meer discipline opbrengen. Ik denk dat de meisjes daartoe in staat zijn.”

Enkel Frankrijk, dat weinig indruk maakte, en België wonnen op dit EK alle drie hun groepsmatchen. “Dit EK, met slechts twaalf teams, is van een zeer hoog niveau”, zei Meziane nog. “Alles ligt dichtbij elkaar.”

© BELGA

Meziane volgde eind vorig jaar zijn landgenoot Valery Demory op als bondscoach. Voordien werkte hij een jaar als diens assistent bij de Cats.